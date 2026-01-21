Incrementan salario a policías municipales de Coatepec

enero 21, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. El alcalde de Coatepec, Jorge Ignacio Luna Hernández, dio a conocer una serie de beneficios y mejoras sustanciales para los elementos de la Policía Municipal, con el objetivo de dignificar su labor y fortalecer la seguridad en el municipio.

Entre las medidas más destacadas se encuentra un incremento salarial para el personal operativo, quienes pasarán de percibir 10 mil 800 pesos a 12 mil pesos mensuales.

Este ajuste busca reconocer el esfuerzo de los oficiales y mejorar sus condiciones de vida, para eficientar también su desempeño en el Pueblo Mágico, ubicado a solo ocho kilómetros de la ciudad de Xalapa.

Además del aumento económico, el edil informó que se implementará un programa de alimentación gratuita en el cuartel. A partir de ahora, los elementos en activo recibirán desayuno, comida y cena diariamente, un apoyo con el que no contaban anteriormente.

Luna Hernández lamentó que actualmente los policías solo cuenten con un uniforme, lo que los obliga a lavarlo en sus días de descanso.

Ante esta situación, anunció la compra de nuevos uniformes para garantizar que el personal cuente con el equipo digno y necesario para realizar sus funciones.

«Hay muchísimas prioridades», afirmó el alcalde, reiterando el compromiso de su administración con la mejora continua de la corporación policial.