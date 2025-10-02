Hombre fallece al ser atropellado por un autobus a la altura de la Araucaria en Xalapa

octubre 2, 2025

Redacción/Xalapa. Un masculino de identidad aun desconocida, falleció al ser atropellado por un autobús en la avenida Lázaro cárdenas, muy cerca de la escultura de la Araucaria.

Personal de paramédicos llegó de inmediato al lugar para prestar los auxilios necesarios, sin embargo, nada pudieron hacer por el individuo ya que se encontraba sin signos vitales. Así mismo se acordonó la zona para que el tráfico pudiera ser redirigido pues el carril quedó bloqueado.

Hasta el momento se manejan dos versiones: una es que el occiso iba cruzando la avenida cuando lo sorprendió el autobús, atropellándolo en el ácto. La segunda, es que el individuo se arrojó frente al camión con el propósito de ser atropellado en un acto suicida. Hasta el momento las autoridades no han esclrecido el hecho.