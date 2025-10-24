Se refuerzan acciones de prevención sanitaria en zona de la Huasteca

Se refuerzan acciones de prevención sanitaria en zona de la Huasteca

octubre 24, 2025

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- A 14 días de las lluvias torrenciales que azotaron la región de la Huasteca, se reforzaron las acciones de prevención sanitaria con la vacunación de la población afectada por inundaciones, desbordamientos de río y escurrimiento de lodo, sobre todo contra el tétanos.

La gobernadora Rocío Nahle García hizo un llamado a la población para que acuda a vacunarse a fin de prevenir enfermedades derivadas del contacto, dijo, con lodo y aguas contaminadas.

Y es que, destacó que la vacunación contra el tétano es importante y prioritario en esta etapa de atención sanitaria, toda vez que hay mucho contacto con desechos y son susceptibles a cortadas e infecciones.

“Es muy importante que toda nuestra gente se vaya a vacunar al estar en contacto con el lodo, con bacterias; es importante esta vacuna”.

Asimismo, informó que con 338 brigadas médicas desplegadas en los municipios afectados se han aplicado 29 mil dosis de vacuna a los damnificados.

“Estamos ya en una etapa muy importante donde hay riesgo sanitario y el personal de salud está atendiendo a nuestra población”, finalizó.