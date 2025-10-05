Entrega DIF Estatal 2 mil 600 apoyos directos a familias de la Huasteca 

octubre 5, 2025

Xalapa, Ver., domingo 05 de octubre de 2025.- El Gobierno del Estado, a través del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), con el respaldo del DIF Nacional, entregó apoyos funcionales y lentes graduados en la región Huasteca, como parte del programa Apoyo a la Familia.

Con el objetivo de mejorar la salud, movilidad e inclusión social de quienes más lo necesitan, la Subdirección de Servicios Médicos Asistenciales otorgó, en una primera etapa, 256 apoyos funcionales y 2 mil 421 lentes graduados, sumando un total de 2 mil 677 beneficios en favor de las familias veracruzanas.

En esta primera etapa se atendieron 24 municipios: Cazones, Chalma, Chiconamel, Coahuitlán, Coatzintla,Espinal, Huayacocotla, Ilamatlán, Naranjos Amatlán, Nautla, San Rafael, Pánuco, Platón Sánchez, Poza Rica,Pueblo Viejo, Tampico Alto, Tempoal, Tepetzintla, Texcatepec, Tihuatlán, Tlapacoyan, Zacualpan, Zozocolco.

De esta manera, el Gobierno del Estado, encabezado por la gobernadora Rocío Nahle García, reafirma su compromiso de atender con prioridad a los sectores más vulnerables, garantizando apoyo directo a la población.