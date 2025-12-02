Gobernadora Rocío Nahle comparecerá este miércoles ante el Congreso de Veracruz: así será el formato de su presentación

Xalapa, Ver.- La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, comparecerá ante el Pleno del Congreso local este miércoles 3 de diciembre a las 12:00 horas, en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 49 de la Constitución del Estado. Dará cuenta de los resultados del primer año de gobierno.

La reunión de trabajo será conducida por la diputada Naomi Edith Gómez Santos, presidenta de la Mesa Directiva, y se desarrollará bajo un esquema previamente definido para ordenar la participación de los grupos legislativos y de la propia titular del Ejecutivo.

El acto iniciará con un mensaje inicial de la Gobernadora, cuya duración no podrá exceder los 30 minutos.

Posteriormente, se abrirá una sola ronda de preguntas a cargo de diputadas y diputados. La intervención se organizará conforme al siguiente orden:

Primero participará una diputada o diputado de cada grupo legislativo, de mayor a menor representación. Después intervendrá un representante de cada partido político sin grupo legislativo.

Cada legislador contará con hasta 10 minutos para formular su pregunta.

Una vez concluida esta etapa, la gobernadora Nahle dará una respuesta conjunta, con un tiempo máximo de 20 minutos para atender todos los cuestionamientos planteados.

Para cerrar la comparecencia, la presidenta de la Mesa Directiva dispondrá de hasta cinco minutos para emitir el mensaje final y declarar concluida la sesión.

Nahle García presentó este domingo 30 de noviembre un informe en la Plaza Lerdo, donde se reportaron datos sobre los logros de su administración, entre los más relevantes, la reducción de la deuda pública del Estado.

Las comparecencias recientes de los secretarios de despacho se desarrollaron en medio de quejas tanto de funcionarios como de legisladores de oposición, quienes señalaron que el formato —una sola ronda y una única respuesta global— dificultaba atender a detalle todos los planteamientos debido a la limitación de tiempo.

Este miércoles, la gobernadora será la última funcionaria en someterse a este procedimiento ante el Congreso para dar cuenta del trabajo realizado en su primer año de gobierno.