Frente frío dejó 7 árboles caídos y daños a automóviles, pero saldo blanco

octubre 30, 2025

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- El presidente municipal de Xalapa, Alberto Islas Reyes destacó que hubo saldo blanco en la ciudad tras los efectos del Frente Frío Número 11, aunque sí se registró la caída de 7 árboles.

En entrevista, el Edil dijo que afortunadamente no hubo lesionados que lamentar por las fuertes ráfagas de vientos que se registraron en la capital, de entre 46 a 70 kilómetros por hora.

“Las direcciones de Medio Ambiente y de Protección Civil actuaron inmediatamente, por aquí se cayeron y estaban cortando y levantando para abrir vialidades”, explicó.

Islas Reyes destacó que los árboles que cayeron se trataban de viejas especies, por lo que se refuerza el trabajo de revisión de las unidades arbóreas de la ciudad para determinar su riesgo. Continúa la revisión y será hasta que termine este año”.

Sobre las unidades automotores que resultaron con daños tras la caída de un gran árbol en la zona de la Escuela de Bachilleres “Artículo Tercero Constitucional”, pidió a los propietarios acercarse a la Contraloría Municipal para hacer el procedimiento de atención.

Asimismo, dijo que si bien la revisión de árboles al interior de las instituciones educativas corresponde a la Secretaría de Educación de Veracruz, cuando se solicita el apoyo al ayuntamiento se atiende.