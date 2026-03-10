Fieles optan por alimentos más económicos durante la Cuaresma: Arquidiócesis de Xalapa

marzo 10, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. Ante el incremento en el precio de algunos alimentos, muchas familias han optado por consumir productos más económicos durante los viernes de Cuaresma, señaló el vocero de la Arquidiócesis de Xalapa, Juan Beristain de los Santos.

En entrevista, comentó que el alza en productos básicos ha provocado que algunas comidas tradicionales de esta temporada se vuelvan difíciles de adquirir para muchas personas.

“Se está comiendo pescado seco porque es lo más barato, los charales, los charalitos y el pescado seco para tener la sensación de que tenemos el producto del mar”, explicó.

El vocero indicó que actualmente varios alimentos se han vuelto casi inaccesibles para algunos hogares.

“Algunos productos alimenticios se están convirtiendo en un privilegio porque ya no se puede comer ciertas cosas”, expresó.

Comentó que, ante esta situación, las familias preparan sus alimentos con lo que tienen disponible, combinando pescado seco con verduras o productos del campo.

“La gente está preparando con lo poquito que tiene o con lo que van obteniendo; hay dietas con pescado seco, charalitos y verduras”, señaló.

Añadió que incluso ingredientes comunes de la cocina mexicana han incrementado su precio en las últimas semanas.

“El tomate está muy caro ahorita, ya está más de 40 o más de 50 pesos el kilo; entonces hay cosas que son casi inalcanzables”, dijo.

Beristain de los Santos recordó que durante la Cuaresma es una tradición para muchos fieles evitar el consumo de carne los viernes, aunque señaló que la Iglesia también considera las circunstancias de cada persona.

“Debemos guardar la dieta y el ayuno; sin embargo, si ocasionalmente ese día es el único en que hay carne, pues hay que comérsela, porque quizá no se pueda comer otro día”, comentó.