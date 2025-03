FGE reporta 12 detenidos en operativos del 10 al 16 de marzo

marzo 17, 2025

Xalapa, Ver.- Al dar a conocer los resultados de operativos realizados en el Estado, la Fiscalía General del Estado, reportó que como resultados de los operativos llevados a cabo en diversas regiones del Estado, del día 10 al 16 de marzo del año , se reportó la detención de 12 presuntos delincuentes.

Los operativos implementados, el marco de la Nueva Estrategia de Seguridad Nacional, con el trabajo coordinado de la Policía Ministerial, el Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, se implementaron en siete municipios.

Operativos realizados:

Fiscalía Regional Coatzacoalcos

• Operativos: 2 realizados en Mecayapan y Coatzacoalcos

• Resultados: Detención en flagrancia de 3 personas y el aseguramiento de una sustancia con características similares a las del cristal, bolsas con polvo blanco granulado, una báscula gramera, un arma blanca, teléfonos celulares y bolsas plásticas.

Fiscalía Regional Xalapa

• Operativos: 2 llevados a cabo en Xico y Xalapa

• Resultados: Detención en flagrancia de 4 personas y el aseguramiento de hierba verde seca con características similares a las de la marihuana, bolsas con piedra granulada, armas de fuego largas, cartuchos balísticos, armas blancas, pipas, una báscula gramera, una boina camuflajeada, camisolas con nombre de la corporación de la Secretaría de Seguridad Pública e identificaciones.

Fiscalía Regional Cosamaloapan

• Operativos: 2 efectuados en Hueyapan de Ocampo y Juan Rodríguez Clara

• Resultados: Detención en flagrancia de 5 personas y el aseguramiento de enervantes con características similares a las de la marihuana y la metanfetamina, una linterna taser, una memoria USB con videograbaciones,un teléfono celular, bolsas herméticas que contenían polvo blanco y una pipa para el probable consumo de droga.

Fiscalía Regional Tantoyuca

• Operativos: 1 efectuado en Pueblo Viejo

• Resultados: Localización y aseguramiento del objeto de cateo: un camión de volteo marca Dina, modelo 1981, c ok on placas de circulación de Nuevo León,presuntamente utilizado por su conductor para privar de la vida a una persona el 1 de febrero de 2025.

La Fiscal General reafirma su compromiso de continuar reforzando las acciones en materia de seguridad en todo el territorio estatal, en estrecha colaboración con las fuerzas estatales y federales, para lograr resultados contundentes en el combate a la delincuencia, preservando la paz y el orden en el Estado de Veracruz.