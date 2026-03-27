Suman 130 mil 178 personas desaparecidas en México desde 2006

marzo 27, 2026

El gobierno federal presentó este viernes el informe de la Estrategia de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, con cifras actualizadas al 27 de marzo de 2026. De acuerdo con los datos, desde 1952 se han registrado 394 mil 645 personas desaparecidas en el país, de las cuales 262 mil 111 han sido localizadas (240 mil 211 con vida y 21 mil 900 sin vida). Desde 2006 a la fecha, se han reportado 130 mil 178 desapariciones.

Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, detalló que, de los 130 mil 178 casos registrados desde 2006, solo 43 mil 128 (33%) cuentan con datos suficientes para emprender su búsqueda.

Otros 46 mil 742 casos (36%) carecen de datos completos, como nombre, sexo, fecha de nacimiento, contexto de la desaparición, fecha o lugar de los hechos, lo que imposibilita la búsqueda, aunque se mantienen en el registro. Figueroa explicó que antes de la reforma en materia de personas desaparecidas de 2025 no se solicitaban datos mínimos al subir un reporte.

Un tercer grupo de 40 mil 308 casos (31%) cuenta con datos suficientes para la búsqueda, pero tras una revisión en registros administrativos se han corroborado actividades posteriores a la fecha de desaparición, como matrimonios, altas en el SAT, cambios de domicilio en el INE o incluso vacunación.

La funcionaria ejemplificó con casos de personas reportadas como desaparecidas en 2010 que aparecieron en registros de vacunación en 2021, o personas reportadas en 2012 que se registraron en el INE en 2023 con coincidencia de huellas dactilares.

Estrategia y requisitos para prueba de vida

Figueroa Franco detalló que la estrategia de búsqueda contempla dos rutas: cuando se cuenta con datos de contacto, se realiza una llamada para verificar el estatus y posteriormente una visita domiciliaria para recabar evidencia de prueba de vida; cuando no se dispone de datos de contacto, se solicita información a dependencias como el INE o compañías telefónicas para luego aplicar el mismo procedimiento de verificación.

La ley exige que todo reporte de persona desaparecida debe tener una carpeta de investigación en las fiscalías, bajo sanción por obstrucción. En los casos donde se detectan actividades posteriores a la desaparición, no se puede eliminar el registro sin una prueba de vida que confirme la localización.

Desapariciones por delincuencia organizada

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que para determinar si una desaparición está vinculada con reclutamiento forzado por grupos criminales, las fiscalías estatales deben abrir carpetas de investigación que permitan analizar el contexto del caso, con apoyo de las familias y, en su caso, con órdenes de cateo.

“A partir de esta investigación poder tener mucho más información o revisar con el apoyo de la familia o con una orden de cateo las características en las que estaba vinculada esta persona. Eso da herramientas para saber si hubo una desaparición vinculada con la delincuencia organizada“, señaló.

El informe estuvo a cargo de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco; y el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina.