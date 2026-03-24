Localizan con vida a electricistas reportados como desaparecidos en Matehuala, SLP

marzo 23, 2026

Luego de un operativo con más de 620 elementos de las fuerzas de seguridad, tres aeronaves y el gabinete de seguridad ampliado, los siete jóvenes electricistas fueron localizados con vida, luego de que los reportaran como desaparecidos desde el pasado 21 de marzo en Matehuala, en San Luis Potosí.

El Gobierno Municipal de Matehuala confirmó este lunes que los jóvenes electricistas fueron localizados y se encuentran en las instalaciones de la Fiscalía General de San Luis Potosí, “donde se realizan los procedimientos correspondientes por parte de las autoridades competentes”.

⇒ Los hombres, originarios de Cárdenas, habían salido desde el pasado 16 de marzo para realizar trabajos en distintos puntos del altiplano potosino y se dirigían de regreso por la carretera Matehuala-Cárdenas cuando se perdió comunicación con ellos.

“El Gobierno Municipal reconoce la coordinación entre instancias de seguridad y procuración de justicia que permitió su localización, y reitera su compromiso de seguir trabajando por la tranquilidad de las familias matehualenses. Se exhorta a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales”, apuntó la administración municipal.

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Los jóvenes desaparecidos, cuyas edades oscilan entre los 20 y 30 años, fueron identificados como Ángel Daniel Pérez López, Miguel Ángel Pérez Olivo, Jaciel Zapata García, Omar Godoy Galván, Said Hernán Olvera, Celso López González y Macario Torres Castillo.

Previo al hallazgo de los jóvenes electricistas, el secretario General de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, comentó: “se decidió implementar un operativo con un estado de fuerza sin precedente, 620 elementos de las fuerzas de seguridad y con tres aeronaves que están colaborando, así como el gabinete de seguridad completo encabezado por el gobernador del estado”.

Asimismo, refirió que se activaron todos los protocolos en materia de búsqueda de personas, se contactó a los familiares de los jóvenes y se les ofrecieron de inmediato los servicios de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) incluyendo asesoramiento jurídico y psicológico, así como acceso al Fondo de Alimentos y Hospedaje.

Por su parte, la fiscal estatal María Manuela García Cázares expuso que lo que se tenía de información es que se les habría perdido el rastro sobre la carretera 57 en el entronque hacia la carretera a Cedral y detalló que de inmediato se contó con el apoyo del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.