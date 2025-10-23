Federación y Veracruz cumplen compromiso y respaldan a damnificados de Poza Rica

octubre 23, 2025

Poza Rica, Ver., jueves 23 de octubre de 2025.- Con una respuesta inmediata y coordinada, el Gobierno de México y el Gobierno de Veracruz iniciaron la entrega de apoyos económicos del Programa para el Bienestar de las Personas en Emergencia Social y Natural a familias afectadas por las recientes inundaciones en Poza Rica, quienes manifestaron que este respaldo les permitirá comenzar la reconstrucción de sus viviendas y recuperar parte de su patrimonio.

Desde temprana hora, habitantes de distintas colonias acudieron a la Plaza Cívica 18 de Marzo, donde recibieron el recurso, destacando la atención directa y el acompañamiento brindado por las y los servidores públicos durante el proceso.

Para Raymundo Domínguez Cruz, vecino de la colonia Lázaro Cárdenas, significa una ayuda invaluable tras la pérdida total de sus enseres domésticos. “Se derrumbó una parte de la pared, se fueron todos los muebles, camas y utensilios, sin duda le vamos a dar un uso positivo a este recurso”, apuntó.

Por su parte, María Magdalena García Martínez, de la colonia Las Gaviotas, compartió que el nivel del agua alcanzó casi dos metros en su vivienda. “Fue pérdida total, pero con este apoyo vamos a comprar lo más necesario, nos quedamos sin nada, pero lo importante es que tenemos la vida. Agradecemos mucho a las autoridades por su ayuda”, expresó.

De igual forma, Juan Alberto España del Ángel, también de la colonia Lázaro Cárdenas, relató que el agua cubrió completamente el primer piso de su casa. “Se perdieron todas las pertenencias, pero este recurso nos sirve para arrancar; de inicio vamos a reparar la instalación eléctrica, limpiar las tuberías y pintar la casa”, subrayó.

Asimismo, Rodolfo Gutiérrez Zampayo, habitante de la colonia Ignacio de la Llave, resaltó la importancia de esta medida. “Yo vivo pegado al río y, como muchos, sufrí de este despojo de la naturaleza; este apoyo es un acierto porque sensibiliza y ayuda mucho; lo aplaudo y me quito el sombrero por esta ayuda”, manifestó.