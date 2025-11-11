Exhortan a personas vulnerables a acudir a albergues ante el frío en Xalapa

noviembre 11, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver. Ante el descenso de temperatura que se registra en la capital del estado, el alcalde de Xalapa, Alberto Islas Reyes, informó que el ayuntamiento realiza operativos de información y exhorto a las personas en situación vulnerable para que acudan a los albergues temporales.

En entrevista, explicó que las brigadas municipales mantienen vigilancia en distintas zonas de la ciudad, principalmente en la colonia Veracruz, donde las condiciones climáticas representan mayor riesgo para la población.

“Estamos atentos, sobre todo en las áreas donde el frío es más intenso. Hacemos recorridos, damos información y los invitamos a acudir a los refugios”, señaló el edil.

El presidente municipal reconoció que, a pesar del apoyo que se les ofrece, muchas personas en situación de calle se niegan a trasladarse a los espacios de resguardo.

“Les hacemos la invitación para darles comida caliente y abrigo, pero no se dejan. Tenemos presencia importante en varios puntos de la ciudad: en el parque Juárez, las calles Enríquez y Lucio; son personas que están de manera permanente en la vía pública”, comentó.

Islas Reyes enfatizó que no pueden obligarlos a ir a los albergues, ya que eso implicaría violar sus derechos humanos. Estimó que hay alrededor de 50 personas en situación de indigencia, la mayoría provenientes de otros lugares.

“Son varios, la mayor parte son de fuera. Nadie es xalapeño, y deambulan por toda la ciudad: en Los Sauces, San Bruno o Plaza Américas”, expresó.