Excandidatos de Coxquihui asesinados no tenían nexos delictivos: Morena

septiembre 21, 2025

Juan David Castilla

El dirigente estatal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Esteban Ramírez Zepeta, negó que los excandidatos de su partido asesinados en Coxquihui, en la zona norte del estado de Veracruz, tuvieran nexos delictivos.

El pasado 8 de septiembre, Ramón Valencia, excandidato a la alcaldía de Coxquihui, abanderado por los partidos Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y del Verde Ecologista de México (PVEM), fue privado de su libertad y asesinado.

Dos días después fueron localizados los restos de dos personas en el puente de Oriente Mediodía, municipio de Espinal, en los límites con el pueblo de Coxquihui. La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que entre los restos fue hallado el joven Ramón.

Su padre Anuar Valencia también fue candidato de los partidos de Morena y PVEM para la alcaldía de Coxquihui, pero fue asesinado el 28 de abril al iniciar la campaña electoral.

“De hecho, recordemos que es hijo también de un ex candidato del movimiento, la cual nosotros revisamos en la Plataforma México. Pedimos a la Secretaría de Gobernación revisar en la Plataforma México. No hubo señalamientos al respecto. Localmente, la verdad, es otra cuestión. En la Plataforma México no estaba”, expresó Ramírez Zepeta.

Lamentó que el joven Ramón Valencia haya sido brutalmente asesinado y pidió a las autoridades el esclarecimiento del caso, para que se aplique todo el peso de la ley contra los responsables.

Esteban Ramírez negó que los alcaldes electos de Morena hayan manifestado alguna preocupación por los recientes hechos delictivos en la zona norte del estado.

“Afortunadamente, repito, nuestros candidatos, candidatas fueron revisados por Plataforma México, en la coalición incluso. Pero hasta ahorita no hemos tenido un tema al respecto”, remató el dirigente estatal de Morena.