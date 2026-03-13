Xalapa, sede del arranque del Circuito Jarocho de Natación 2026

marzo 13, 2026

Fernando Hernández/Xalapa, Veracruz, a 13 de marzo del 2026.- Este sábado 14 de marzo se realizará el Torneo de Natación “Colegio Atenea Ánimas”, marcando el inicio de la temporada 2026 del Circuito Jarocho.

El evento en Xalapa reunirá a atletas de 13 clubes provenientes de Veracruz, Tamaulipas y Puebla principalmente.

La competencia tiene un enfoque formativo que busca fortalecer la disciplina, el esfuerzo y el trabajo en equipo de los alumnos.

Participarán deportistas no afiliados a la Asociación de Natación y Aguas Abiertas de Veracruz en categorías desde los cinco años hasta mayores de 15.

La primera sesión iniciará con aflojes a las 7:40 horas, seguida de una inauguración en el auditorio a las 8:45. Las competencias de este bloque comenzarán a las 9:10 y concluirán a las 10:50.

La segunda sesión arrancará a las 11:00 horas, contemplando una nueva ceremonia inaugural a las 11:50. Esta etapa de la jornada deportiva tiene programado su cierre a las 13:20.

Se aplicará la normativa de la World Aquatics y se entregarán medallas de participación a todos los inscritos. También se premiará con trofeos a los tres mejores equipos y campeones individuales.

El torneo cuenta con el aval del presidente del circuito, Antonio Rafael Bouchez, y la directora Hera A. Rodríguez, directora del Colegio Atenea. El evento tendrá lugar en la calle Perla número cinco, en el Fraccionamiento Diamante Ánimas, en Xalapa.