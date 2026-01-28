Entrega Congreso del Estado leyes de ingresos a municipios de Veracruz

enero 27, 2026

Xalapa, Ver., 27 de enero de 2026.- Con un llamado a administrar con inteligencia, fortalecer las finanzas propias y garantizar que los recursos públicos se traduzcan en servicios, obra pública y atención social de calidad, el presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Esteban Bautista Hernández, encabezó la entrega de Leyes de Ingresos a las autoridades de los 212 municipios de Veracruz, celebrada en el auditorio Sebastián Lerdo de Tejada del Palacio Legislativo.

En presencia de la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Naomi Edith Gómez Santos, el legislador afirmó que “los municipios con finanzas sanas tienen mayor capacidad de decisión, más autonomía y mejores resultados. Por ello, desde este Congreso del Estado, refrendamos nuestra disposición para acompañar a los ayuntamientos en este proceso, privilegiando siempre la legalidad, la disciplina financiera y la rendición de cuentas claras”.

Dijo que desde el inicio de la actual legislatura “implementamos un código de ética, de transparencia con mucha claridad y de cara a todos los ayuntamientos. Su servidor no tiene representantes en terceras personas, las cosas nosotros aquí las tratamos de frente, en los miércoles de puertas abiertas. Cuando le ayudamos a alguien le ayudamos desinteresadamente”. Y aclaró: “Aquí nosotros no limpiamos cuentas públicas, aquí nosotros asesoramos por el bien de cada municipio”.

Posteriormente, el presidente de la Comisión Permanente de Hacienda Municipal, diputado Paul Martínez Marie, habló a las autoridades locales presentes de las dificultades que enfrentan las administraciones al iniciar sus funciones en cuanto a la recaudación, sin dejar de cumplir sus responsabilidades, y reconoció la responsabilidad y capacidad de los nuevos ayuntamientos.

Al lado de la diputada Bertha Rosalía Ahued Malpica y del diputado Antonio Ballesteros Grayeb, secretaria y vocal de la misma comisión, y el legislador Adrián Sigfrido Ávila Estrada, explicó el trabajo que realizan en favor de la población y la importancia de hacerlo directamente con las autoridades municipales y reiteró la apertura y disposición permanentes de esta comisión.

Antes de declarar inaugurados los trabajos, que incluyeron un curso-taller, la titular de la Secretaría de Fiscalización de este Congreso, Alma Leticia Patiño Gabriel, explicó que esta entrega de Leyes de Ingresos es un paso importante para fortalecer la planeación financiera, la legalidad de la recaudación y el manejo responsable de los recursos públicos, ya que “a través de los ingresos municipales se financian los servicios básicos, la obra pública y los programas sociales”.

Asistieron a este acto las diputadas María Elena Córdova Molina y Citlali Medellín Careaga, los diputados Alejandro Porras Marín y Felipe Pineda Barradas, servidoras y servidores públicos municipales y autoridades de este Congreso.

Posteriormente, el encargado del Departamento de Capacitación, Asesoría, Revisión y Supervisión a Municipios, Juan Carlos Patiño Pérez, impartió a las autoridades municipales participantes el curso-taller Gestión de los Ingresos Municipales.