Desde la Constitución de Veracruz se garantiza protección a los animales, son seres sintientes

noviembre 13, 2025

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.– Con el voto de 38 diputados de Veracruz se adecuó la Constitución del Estado, en la que se reconoce a los animales como seres sintientes y, por tanto, sujetos de una protección especial.

La reforma, que tendrá que ser avalada por la mitad más uno de los Ayuntamientos, obliga a autoridades estatales y municipales a garantizar el bienestar integral de todos los animales, prevenir el maltrato y promover una convivencia responsable entre personas y otras especies.

El nuevo texto señala que toda persona tiene un deber ético y una obligación jurídica de respetar la vida y la integridad de los animales. Asimismo, ordena que las leyes del Estado definan medidas claras para su atención en casos de maltrato, crueldad o abandono, además de regular su trato en todas las actividades humanas.

En el ámbito educativo, el artículo 10 fue modificado para que el Estado promueva valores de respeto hacia los animales, integrando en los programas de estudio contenidos sobre tutela responsable, trato digno y protección de todas las especies, como parte de una educación ambiental, ética y cívica integral.

La reforma también establece nuevas responsabilidades para los municipios. El Artículo 33 mandata que los ayuntamientos deberán crear políticas, reglamentos y programas específicos para la protección y bienestar animal, asegurando su trato digno. Asimismo, deberán fomentar la educación y cultura de respeto hacia todas las especies, en coordinación con autoridades estatales y federales.