Congreso de Veracruz pagará laudos por 14 millones en 2026, los contemplaron en el presupuesto

octubre 10, 2025

Isabel Ortega/ Xalapa, Ver. – El presidente de la Comisión de Administración del Congreso de Veracruz, Luis Vicente Aguilar, informó que el presupuesto del Poder Legislativo para el año 2026, por más de 843 millones de pesos, contempla la atención de los laudos laborales pendientes.

El diputado local, dijo que el Congreso de Veracruz tiene pendiente el pago de poco más de 14 millones de pesos, que se adeudan a 13 trabajadores que fueron despedidos y que tendrán que ser reinstalados.

En entrevista, Aguilar señaló que el monto del presupuesto no representa un incremento considerable, pero afirmó que es suficiente para que el Congreso de Veracruz continúe operando y cumpliendo con sus obligaciones.

Sobre los trabajadores que están pendientes de reinstalación, Aguilar mencionó que son muchos y que la parte jurídica del Congreso trabaja en coordinación con el presupuesto disponible y según el estado de cada juicio. “Sí, son muchos, pero la parte jurídica está trabajando en ello, en base al presupuesto, en base a en qué proceso se encuentra su juicio, y, bueno, en base a eso, nosotros vamos resolviendo”, indicó.

El legislador no precisó el número exacto de juicios pendientes, aunque señaló que la intención es atenderlos lo más posible dentro de las condiciones financieras actuales.

Previo a la mención del legislador, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Veracruz, Esteban Bautista Hernández reconoció que algunos laudos no se han atendido por falta de presupuesto, Por lo anterior, dijo, en el presupuesto del próximo año -que tendrá un incremento de 42 millones en relación a lo que gastan ahora- se contempla el pago para los trabajadores y su reinstalación.