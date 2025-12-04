Recibe Congreso el Informe de labores 2025 de la Fiscalía General

diciembre 4, 2025

La presidenta de la Mesa Directiva, diputada Naomi Edith Gómez Santos, y el secretario de la Comisión de Procuración de Justicia, diputado Adrián Ávila Estrada, atestiguan este acto.

Xalapa, Ver., 04 de diciembre de 2025.- La presidenta de la Mesa Directiva de la LXVII Legislatura, diputada Naomi Edith Gómez Santos, recibió de la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Verónica Hernández Giadáns, el informe anual de labores 2025, que incluye las actividades y principales acciones realizadas en materia de procuración de justicia del organismo autónomo.

Acompañada por el secretario de la Comisión Permanente de Procuración de Justicia, diputado Adrián Sigfrido Ávila Estrada, la legisladora agradeció la presencia de la fiscal y de su equipo de trabajo, que acudieron a esta Soberanía para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 67 de la Constitución Política del estado.

De igual forma, reconoció el esfuerzo constante que realiza cada una de las áreas que integran la FGE “para lograr la procuración de justicia que el pueblo de Veracruz demanda”.

Con la recepción de informes de labores y a través de sus respectivas comisiones, el Congreso de Veracruz se prepara para analizar el contenido de los documentos remitidos por los organismos autónomos y para recibir las comparecencias de éstos durante la segunda quincena de enero próximo, en cumplimiento del mandato constitucional.