Mantiene Congreso del Estado compromiso y cercanía con pescadores de Veracruz

abril 7, 2026

• En representación de la gobernadora Rocío Nahle García, la diputada Naomi Edith Gómez y el diputado Esteban Bautista encabezan la distribución de dos mil despensas en Pajapan, Tatahuicapan y Mecayapan.

Xalapa, Ver., 07 de abril de 2026.- La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Veracruz, diputada Naomi Edith Gómez Santos, y el presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Esteban Bautista Hernández, encabezaron, este domingo y lunes, la entrega de dos mil apoyos a pescadores de las comunidades de Jicacal, Playa Linda y El Pescador, municipio de Pajapan, así como Peña Hermosa, municipio de Tatahuicapan y Los Arrecifes, en Mecayapan.

En presencia de los beneficiarios de dichos apoyos, el legislador recordó que, durante la sesión del Pleno del Congreso celebrada el pasado 1 de abril, en nombre del Grupo Legislativo de Morena, desde la tribuna exhortó a las autoridades federales a llegar hasta las últimas consecuencias respecto del derrame de hidrocarburos.

Bautista Hernández reiteró la atención que siempre ha dado a los desastres naturales, recorriendo las zonas dañadas y trabajando estrechamente con las autoridades municipales y gestionando la ayuda necesaria con el gobierno estatal. Aclaró que los apoyos se entregan de manera directa, sin intermediarios, como sucedió luego de las inundaciones en el norte del estado en 2025.

El representante popular adelantó que, como parte de esta labor de gestión, se reunirá con la gobernadora del estado, Rocío Nahle García, para redoblar esfuerzos y seguir sumando al respaldo institucional, tal y como se efectuó en esta ocasión de manera coordinada, además de los apoyos que en breve el Gobierno Federal liberará hasta por 15 mil pesos para los pescadores. “Ustedes no están solos”, les aseguró.

Por su parte, la diputada Naomi Edith Gómez Santos reiteró el compromiso del Congreso local al que representa de mantenerse atento a la situación, cercano a las personas y familias afectadas, recorriendo los lugares, escuchando y tomando nota de las necesidades para continuar trabajando para una pronta recuperación.

También valoró el trabajo de los pescadores que, dijo, son quienes mueven la economía local y a la vez los principales perjudicados; les expresó que comparte con ellos su preocupación y les aseguró que hará todo lo que esté a su alcance a fin de que tengan certeza ante la incertidumbre que ha generado la desinformación que de manera irresponsable se ha difundido.