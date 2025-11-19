Encargada de Derechos Humanos justifica la negativa del Ayuntamiento de Coatepec a familiares de desaparecidos para colocar fichas de búsqueda

noviembre 19, 2025

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver.- Luego de que integrantes de colectivos de familiares de personas desaparecidas denunciaran que en Coatepec les prohíben la instalación de fichas de búsqueda derivado del nombramiento como Pueblo Mágico, la encargada de despacho de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Regina Pérez López, dijo que no es decisión de los ayuntamientos, sino una disposición federal.

Y es que, justificó la presidenta que en los pueblos mágicos hay una disposición federal establecida en el reglamento que regula la imagen urbana de estas zonas turísticas.

De acuerdo a Regina Pérez los municipios únicamente aplican los lineamientos del programa federal, el cual exige que el primer cuadro de las ciudades con esta denominación permanezca libre de cualquier tipo de publicidad o material gráfico.

“Como saben, la calidad de Pueblo Mágico la otorga la Federación y existe un reglamento muy preciso sobre la publicidad que puede colocarse en el primer cuadro”, por lo que no se estarían vulnerando los derechos humanos de las víctimas y víctimas indirectas.

La difusión de boletines y lonas la podrían realizar en otras zonas de la ciudad, siempre en coordinación con las autoridades municipales, para mantener intacto su derecho a visibilizar la búsqueda de sus seres queridos.

Asimismo, dijo, hasta el momento en la Comisión de Derechos Humanos no se han recibido quejas formales de parte de integrantes de colectivos en torno a este tema, aunque reiteró que el cumplimiento del reglamento federal no debe interpretarse como un obstáculo a la búsqueda, sino como parte de las condiciones establecidas por la Federación para conservar la categoría de Pueblo Mágico.