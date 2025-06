“En el fondo es ignorancia”, así les responde Sheinbaum a sus opositores tras no bilateral con Trump

junio 18, 2025

Pronto habrá acuerdo en temas que interesan a ambos países, reitera tras revelar que magnate le ofreció recibirla en Washington

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Rechazando las críticas de la oposición sobre la cancelación del encuentro cara a cara con Trump, calificándolas como ignorantes y mezquinas, al considerar que tergiversan los hechos con fines políticos, a su regreso del G7, la presidenta Claudia Sheinbaum, informó sobre detalles de la octava llamada telefónica que sostuvo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en sustitución de una reunión bilateral que fue cancelada de último momento debido a la situación internacional en Medio Oriente.

Durante la conferencia matutina de este miércoles, Sheinbaum Pardo detalló que la conversación tuvo lugar mientras ella se encontraba en Kananaskis, Canadá, y Trump en Washington, destacando que la llamada, de aproximadamente 20 minutos, se realizó en un ambiente cordial y productivo.

Dijo que hablaron sobre seguridad fronteriza, la disminución de los flujos migratorios y la necesidad de un acuerdo integral que abarque seguridad, migración y comercio, respetando siempre la soberanía de ambas naciones.

Asimismo, la presidenta mexicana enfatizó la importancia de reconocer a las familias mexicanas que viven y trabajan en Estados Unidos, y señaló que Trump coincidió en valorar su aportación a la sociedad estadounidense.

“Primero, se disculpó por no poder desarrollar esta reunión bilateral, incluso me dijo no puede pasar por Washington de regreso a México. Le dije, bueno, no lo tengo planeado y además hay muchas cosas en México, pero ya en otra ocasión habrá la oportunidad de reunirnos.

(…) Y entonces le planteé que porque no teníamos un acuerdo general, un acuerdo que tuviera que ver con seguridad, con migración y también con comercio. (…) Ahí le mencioné también la importancia de reconocer a los mexicanos en Estados Unidos, mexicanos, familias mexicanas que llevan años viviendo, que trabajan por Estados Unidos, que él sabe de estas familias. Se lo planteé y dijo, es cierto, hay muchas familias mexicanas que trabajan por el bien de nuestro país. Entonces, le planteé ese acuerdo general y él estuvo de acuerdo”, declaró.

Como seguimiento, Sheinbaum anunció que el viernes próximo, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, sostendrá una reunión con autoridades estadounidenses para avanzar en temas comerciales y en las negociaciones sobre migración y seguridad.

Durante su visita a Canadá, la mandataria también se reunió con el primer ministro Mark Carney, con quien acordó fortalecer las relaciones bilaterales en ámbitos como educación, cultura, comercio e inversión, destacando la participación de trabajadores agrícolas mexicanos en programas laborales canadienses.

Sheinbaum participó además en el marco de reuniones del G7, donde propuso la realización de una cumbre internacional por el bienestar y la paz, que podría tener sede en México y reunir a países del G7 y de la CELAC.

Para concluir reiteró que en dicho foro, destacó temas como la transición energética, la soberanía energética y el papel de la inteligencia artificial, insistiendo en que el desarrollo debe ir de la mano de la construcción de paz global.