Empresarios hoteleros confían en que remodelación del Estadio Xalapeño tendrá beneficios para la ciudad

enero 27, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. Empresarios del ramo hotelero coincidieron en que el estadio xalapeños Heriberto Jara es un símbolo histórico y deportivo de Xalapa, cuya falta de mantenimiento ha limitado por años la realización de eventos formales.

En ese contexto, Marcos Suárez, empresario hotelero, destacó que el recinto es parte fundamental de la identidad de la ciudad por lo que destacó el anuncio de la Gobernadora Rocío Nahle García sobre su remodelación.

Recordó que el Estadio Xalapeño cumplió recientemente un siglo de existencia, periodo en el que albergó competencias de alto nivel y fue escenario de eventos nacionales e internacionales, especialmente durante las décadas de los años 80 y 90, cuando se consolidó como un referente del deporte en el país.

Subrayó que el inmueble tuvo un papel relevante en la historia del atletismo, al ser el primero en México y el segundo en Latinoamérica en albergar pruebas olímpicas, lo que permitió posicionar a Xalapa como un punto clave para el deporte de alto rendimiento.

No obstante, lamentó que actualmente el estadio se encuentre en condiciones que impiden su funcionamiento, con instalaciones deterioradas y una pista en mal estado, lo que ha provocado el abandono de actividades deportivas y la pérdida de visitantes vinculados a este sector.

Ante el anuncio de su rehabilitación, el sector hotelero confía en que el proyecto se concrete y permita darle una segunda vida a este espacio emblemático, reactivando no solo el deporte, sino también la economía local.

Consideró que la recuperación del estadio abriría la puerta a la realización de competencias, concentraciones y entrenamientos, generando una derrama económica directa para hoteles, restaurantes y servicios turísticos.

Señaló que el reto será reposicionar a Xalapa en el radar del turismo deportivo, aprovechando la infraestructura y la tradición atlética de la ciudad, con la expectativa de que los trabajos se realicen a corto plazo y tengan un impacto sostenido en la capital veracruzana.