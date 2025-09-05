Deportistas entrenan en la calle por rezago en obra del Estadio Xalapeño

septiembre 5, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. Deportistas entrenan sobre la calle Cayetano Rodríguez debido al rezago en la obra para la remodelación del Estadio Xalapeño “Heriberto Jara Corona”, en la capital veracruzana.

Los atletas fueron captados en videos mientras se ejercitan sobre la banqueta, al exterior del estadio mencionado.

“Parte del Estadio Xalapeño está en remodelación pero ya lleva varias semanas y ahora tienen que entrenar en la banqueta de la entrada al estadio”, comentaron vecinos.

La gente está molesta porque las obras de remodelación del estadio están detenidas y no hay claridad en la fecha para la reactivación de los trabajos.

El estadio cumplira 100 años el próximo 20 de septiembre y actualmente el monumento histórico se encuentra en pésimas condiciones.

“Las obras de los baños todo en obra negra y como le dije abandonada”, mencionaron las personas.

Circulación la versión de que la obra estaba a cargo de una empresa constructora del estado de Puebla, pero abandonó el proyecto.

“La obra de remodelación la tenía una constructora de Puebla y abandonó el trabajo y así se quedó mientras la gente entrenando en la calle”, enfatizaron.