Urgen diagnóstico y rehabilitación del Estadio Xalapeño tras un siglo de historia

enero 22, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. En el marco del centenario del Estadio Xalapeño “Heriberto Jara Corona”, representantes de organizaciones civiles y especialistas en arquitectura lanzaron un llamado urgente a las autoridades estatales para intervenir la estructura, la cual presenta riesgos de deterioro avanzado debido a filtraciones y la exposición de sus materiales originales.

Rafael Fentanes Hernández, presidente de la organización Cultura y Patrimonio de Xalapa, junto con integrantes del Colegio de Arquitectos, señaló que el inmueble, considerado una joya del concreto armado diseñada por el ingeniero Modesto Rolland en 1925, se encuentra actualmente vulnerable.

Explicó que el retiro de la capa impermeabilizante durante la pasada temporada de lluvias ha dejado la losa de concreto «desnuda» y porosa, permitiendo que el agua alcance el acero estructural.

«El agua se está infiltrando en la losa de concreto. El acero entra en contacto con el agua y genera óxido. El óxido corroe y la corrosión nos da debilidad», advirtieron los especialistas, subrayando que la vida útil de estos materiales ronda los 100 años, tiempo que el estadio ya ha cumplido.

A pesar de que el Estadio Xalapeño ya cuenta con decretos que lo protegen como patrimonio municipal y estatal, los expertos enfatizaron que la prioridad actual debe ser un diagnóstico técnico profundo para determinar el grado de «sanidad» del acero.

La urgencia radica en realizar estas labores antes de que inicie el próximo periodo de lluvias, para evitar daños irreversibles en la estructura que ha sido sede de eventos importantes, desde justas deportivas hasta encuentros sociales históricos.

Indicaron que más allá de la reparación física, existe un proyecto ambicioso para que el Estadio Xalapeño sea declarado Patrimonio Nacional y, eventualmente, sea postulado ante la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. No obstante, para alcanzar estos niveles de protección se debe asegurar la integridad estructural del monumento.

Los representantes del gremio arquitectónico y cultural reiteraron su disposición para coadyuvar con el Gobierno del Estado en los trabajos de rehabilitación, insistiendo en que las intervenciones deben seguir lineamientos técnicos estrictos y no «ocurrencias de último momento», garantizando así que el estadio pueda mantenerse en pie por otros cien años.