Empresarios estamos preocupados por el incremento de delitos y robos a establecimientos: Bernardo Martínez

diciembre 10, 2025

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Xalapa, Bernardo Martínez Ríos, manifestó su preocupación por el incremento significativo de delitos como robos a establecimientos, a transportistas y a transeúntes en la ciudad.

En entrevista para el medio En Contacto, el líder empresarial hizo un llamado urgente a las autoridades para que los operativos de seguridad sean permanentes y se fortalezca la coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública.