Focos rojos por robos a casa habitación en Veracruz

octubre 23, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. Algunas zonas continúan concentrando un número importante de robos a casa habitación en el estado de Veracruz, según cifras oficiales.

Los municipios de Xalapa, Veracruz y Coatepec se mantienen entre las localidades con mayor incidencia en este tipo de delito.

Informes basados en cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y reportes estatales señalan que el robo a casa habitación registró una caída de hasta el 35.5% en el primer semestre de 2025, comparado con los mismos meses de 2024.

Aunque la cifra global de robos en la entidad sigue siendo alta, superando las 7 mil 800 denuncias en el semestre, la reducción en el rubro de vivienda es notable.

En el mes de mayo, por ejemplo, se contabilizaron 134 incidentes a nivel estatal, marcando una tendencia decreciente respecto a los años anteriores.

La baja en la incidencia coincide con acciones estratégicas de las fuerzas de seguridad, que lograron desarticular y detener a presuntos responsables de robos violentos.

A lo largo del año se reportaron detenciones relevantes, como la aprehensión de una célula delictiva que operaba con violencia en zonas limítrofes entre Veracruz y Puebla, y la captura en la Ciudad de México de un hombre buscado por un robo millonario en una vivienda de Xalapa.

Las autoridades han reiterado el llamado a la población a denunciar cualquier actividad sospechosa y a fortalecer las medidas de seguridad en sus hogares para coadyuvar a sostener la tendencia a la baja en este delito de alto impacto social.