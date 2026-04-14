Emite Comisión convocatoria para entrega del Premio al Mérito Ambiental 2026

abril 13, 2026

Xalapa, Ver., 13 de abril de 2026.- Con la finalidad de iniciar el procedimiento para elegir a la persona física o moral que haya contribuido con sus acciones a favor del medio ambiente, la Comisión Permanente de Medio Ambiente, Recursos Naturales, Cambio Climático y de Protección y Bienestar Animal de la LXVII Legislatura aprobó y emitió la convocatoria para el otorgamiento de la Medalla al Mérito por la Defensa y Mejora del Medio Ambiente 2026, distinción que entrega anualmente el Congreso del Estado.

La instancia legislativa, integrada por las diputadas Imelda Garrido Alvarado, Roxana Barragán Hernández y Valeria Méndez Moctezuma, presidenta, secretaria y vocal, respectivamente, dio a conocer las bases y disposiciones contenidas en la convocatoria y, a su vez, exhortó a la ciudadanía a participar en este proceso.

De acuerdo con el documento, podrán participar todas las personas físicas, personas morales o municipios cuya actividad, trayectoria, intervención o aportación contribuya o haya contribuido de manera ejemplar a la prevención, conservación o restauración en ecosistemas que se encuentren en peligro de degradación dentro de Veracruz y que vengan desarrollando dichas actividades con un periodo mínimo de cinco años anteriores al día de la publicación de la convocatoria.

Los municipios deberán acreditar el seguimiento de proyectos ambientales de administraciones pasadas o de nueva creación que tengan avances significativos en relación con la contribución que se premia. Todo lo anterior, de acuerdo con la Ley de Premios del Estado.

Las propuestas serán recibidas del 13 al 24 de abril del presente año (solo días hábiles) de 09:00 a 17:00 horas, con un escrito de libre postulación, en la oficina de la presidencia de la Comisión Permanente de Medio Ambiente, Recursos Naturales, Cambio Climático y de Protección y Bienestar Animal.

El escrito de postulación tendrá que adjuntar, en unidad USB, la siguiente información: datos personales y correo electrónico del candidato o candidata, una reseña de su trayectoria y conocimiento, acciones, logros o méritos y toda la documentación o evidencia que cuente y contribuya a la confirmación de lo asentado en la exposición de motivos.

Concluido el plazo de la convocatoria, la Comisión seleccionará de entre las propuestas a tres que a su juicio sean las de mayor mérito y emitirá el Dictamen respectivo que será sometido a la consideración del Pleno del Congreso, que decidirá, a su vez, a quién se le otorga la Medalla.

De no recibir propuesta alguna dentro del plazo establecido, se emitirá un anteproyecto, en el cual se declarará desierto el otorgamiento de la Medalla para el año 2026.