La Tierra pierde su equilibrio; retiene más calor del que emite

marzo 24, 2026

Por primera vez, el informe anual sobre el Estado Mundial del Clima 2025 de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) incluyó el desequilibrio energético de la Tierra como uno de sus indicadores clave, y advierte que este alcanzó un nuevo máximo histórico.

“Las actividades humanas están alterando cada vez más el equilibrio natural y viviremos con estas consecuencias durante cientos y miles de años”, advirtió Celeste Saulo, secretaria general de la OMM.

El planeta retiene cada vez más calor y la velocidad a la que lo hace no deja de aumentar; más del 91 por ciento de ese exceso de energía se almacena en los océanos, que actúan como un amortiguador del calentamiento en tierra, pero pagan un alto precio: el contenido de calor oceánico alcanzó un récord en 2025 y su tasa de calentamiento se ha más que duplicado desde 2005.

En las últimas dos décadas, el océano ha absorbido cada año el equivalente a 18 veces el consumo energético anual de toda la humanidad.

Once años récord y deshielo sin precedentes

El informe, publicado con motivo del Día Meteorológico Mundial, confirma que los once años entre 2015 y 2025 han sido los más cálidos desde que hay registros. El año pasado fue el segundo o tercero más caluroso según la base de datos, con una temperatura media global de 1.43 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales.

Por otra parte, los glaciares de referencia perdieron masa a un ritmo que sitúa 2025 entre los cinco peores años de la historia.

El hielo marino del Ártico alcanzó su extensión máxima invernal más baja registrada, mientras que en la Antártida, la extensión mínima estival empató como la segunda más baja de la serie histórica. El nivel del mar se mantuvo en niveles récord, unos 11 centímetros por encima de 1993, y su ritmo de aumento se ha acelerado en la última década.

Fenómenos extremos y consecuencias

A pesar de las condiciones de La Niña, alrededor del 90 por ciento de la superficie oceánica sufrió al menos una ola de calor marina en 2025. En tierra, olas de calor, incendios forestales, sequías, ciclones e inundaciones causaron miles de muertes, afectaron a millones de personas y generaron pérdidas económicas multimillonarias.

El informe incluye por primera vez un capítulo sobre clima y salud, que muestra cómo el aumento de temperaturas, los cambios en las lluvias y la intensificación de los fenómenos extremos están alterando los patrones de enfermedades como el dengue y ampliando el riesgo de estrés térmico.

El secretario general de la ONU, António Guterres, señaló que “el estado del clima mundial es una emergencia. El planeta Tierra está siendo empujado más allá de sus límites. Cada indicador climático clave está en rojo”.