UNAM reporta mosquitos en Islandia como consecuencia del cambio climático

noviembre 18, 2025

Santiago Jaume Schinkel, biólogo por la Universidad Veracruzana y doctorado en Recursos Naturales por la Universidad de Bonn, Alemania, miembro del equipo de investigadores del Instituto de Biología de la UNAM, detalló la presencia del mosquito Culiseta annulata en Islandia, hecho que no ha dejado de sorprender a los científicos por su baja probabilidad.

De acuerdo con una nota de la Gaceta UNAM, el investigador relata que esta especie es resistente al frío, y que pudo haberse trasladado a esa zona por medios antropogénicos, siendo detectada en estado silvestre, por usuarios en redes y confirmada su presencia por el entomólogo de Islandia, Bjorn Hjaltason.

Frente a este fenómeno, Jaume Schinkel declaró que podría estar relacionado con el cambio climático, aunque también con la movilidad humana: “Es en parte el flujo de gente que viaja a Islandia, porque la especie no ocurre naturalmente en la isla y puede ser que estos ejemplares hayan llegado en un barco de carga o en avión”.

Mosquitos en zonas frías, una señal de alarma climática

Dicho hallazgo ha causado asombro y preocupación entre la comunidad científica, ya que las bajas temperaturas solían impedir la supervivencia de este tipo de animales. El especialista apuntó como uno de sus factores al aumento de la temperatura global y la disponibilidad de agua para el desarrollo de las larvas.

Asimismo, el doctor Jaume subrayó que este aumento en la temperatura global amplia el rango geográfico de distintas especies de mosquitos alrededor del mundo; sin embargo, aclaró, que todavía no se ha confirmado si existe una población estable y reproductiva en esta isla que se presumía libre de plagas.

La presencia de estos animales, también ha figurado en Colorado, con el Aedes aegypti, mosquito responsable de la transmisión de dengue, chikunguyha y Zika, lo que podría favorecer la propagación de estas enfermedades: “A mayor altitud normalmente es más frío, pero con el cambio climático ha estado más caliente, lo cual propicia que puedan colonizar nuevos hábitats donde antes no sobrevivían” alertó Santiago Jaume.