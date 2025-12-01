El nuevo formato de comparecencias es más “eficaz”: Morena

diciembre 1, 2025

Xalapa, Ver.– El Congreso de Veracruz afirmó que el nuevo formato de comparecencias —homologado con las reglas federales— resultó “más eficaz y efectivo”, así lo afirmó la presidenta de la Mesa Directiva, Naomi Gómez Santos.

La legisladora de Morena afirmó que, con el nuevo formato, las y los diputados formularon un mayor número de preguntas en el tiempo asignado, lo que obliga a la respuesta de parte de los secretarios del gabinete estatal.

De acuerdo con la evaluación preliminar realizada por el Poder Legislativo, en el esquema anterior cada ronda generaba entre cuatro y cinco preguntas por diputado, mientras que con la mecánica de cinco minutos continuos se registraron casos de legisladores que realizaron más de veinte cuestionamientos en un solo turno.

“En el anterior formato preguntaban cuatro o cinco, ahora hubo diputados que hicieron hasta veinte preguntas. Me parece eficaz porque permite preguntar más y obliga a respuestas por escrito en 48 horas”, explicó la Junta de Coordinación Política.

Secretarios están obligados a responder por escrito

La morenista recordó que, bajo este modelo, cada dependencia debe enviar respuestas por escrito en un plazo máximo de 48 horas, lo que fortalece los mecanismos de control y seguimiento a los compromisos de cada secretaría.

Aunque el Poder Legislativo aún no cuenta con el número exacto de respuestas entregadas hasta el momento, informó que ya se está presionando a los secretarios para cumplir con la obligación establecida.

“Les estamos encargando que respondan. Aún no tenemos el dato completo, pero estamos vigilando que cumplan”, expuso Naomi Gómez.

Si bien el reglamento no contempla expresamente una sanción para quienes incumplan, el Congreso advirtió que los titulares de las dependencias deberán apegarse a los principios de legalidad y rendición de cuentas.

“Aunque el reglamento no lo menciona tácitamente, si hay una obligación, la autoridad debe sujetarse al principio de legalidad”, puntualizó.