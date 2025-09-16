El mercado La Rotonda registra alta afluencia tras la fiesta mexicana

septiembre 16, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver. Pancita, gorditas, chiles rellenos y el pozole son los alimentos que los xalapeños buscan más en el mercado La Rotonda luego de la noche mexicana.

Locatarios dicen que buscan lo «picosito» para aliviar la resaca de la noche anterior, lo que sucede en cada festividad.

«La gente nos visita en el mercado La Rotonda como en cada festividad y vienen a consumir alimentos que son reconfortantes para el cuerpo después de la fiesta», dijo Juan Ramón Ponce del Mercado La Rotonda.

Sostuvo que aunque el chile en nogada también es característico en estas fiestas patrias, en ese mercado no es tan buscado a diferencia del chile capeado.

«No es común, lo que se vende más es el chile común que es capeado, el chile xalapeño, es el que más se vende en esta temporada».