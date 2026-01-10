IMSS reporta incremento de empleo del 1.3% durante 2025

enero 9, 2026

Durante 2025, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportó un crecimiento de 278 mil 697 empleos, 1.3% más que las cifras reportadas un año anterior.

Al 31 de diciembre, se registraron ante el IMSS, 23 millones 895 mil 124 afiliaciones asociadas a un patrón, que incluye a las personas beneficiarias de la reforma de plataformas digitales.

Considerando sólo los puestos de trabajo con registro ante el IMSS la suma es de 22 millones 517 mil 76 puestos de trabajo, cifra máxima desde que se tenga registro considerando solo los meses de diciembre, de los cuales 86.9% (ochenta y seis punto nueve por ciento) son permanentes y 13.1% son eventuales. Los puestos permanentes son 19 millones 565 mil 620.

“Es importante recordar que esta creación de empleo considera la prueba piloto de plataformas digitales y si omiten estos puestos de trabajo, solo se habrían creado 72,176 empleos en 2025”, comentó Gabriela Siller, directora de análisis de Banco Base.

Además, el IMSS asegura que dichas cifras significan una variación mensual de menos 320 mil 692 puestos, que equivale a una tasa mensual de -1.4%.

Los sectores económicos con el mayor avance relativo anual en puestos de trabajo son el de transportes y comunicaciones con 13.7%, comercio con 3.1% y el sector de electricidad con 2.1%.

Por entidad federativa destacan Tlaxcala, Estado de México y Ciudad de México con aumentos anuales mayores a 5%.