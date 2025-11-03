Ejecutan a taxista en la colonia Las Brisas del Sumidero

noviembre 3, 2025

Redacción/Xalapa. Durante el transcurso de la tarde de este lunes, se reportó la ejecución de un taxista en la la colonia Las Brisas del Sumidero, específicamente en la avenida Marina Nacional, muy cerca de la planta de luz.

Se presume que dos sujetos llegaron a bordo de una motocicleta sin identificar a las inmediaciones de la calle Francisco Orduña, lugar donde abrieron fuego en contra de un taxista qué se encontraba en la zona.

Testigo hicieron el llamado ablas autoridades y al lugar se presentaron elementos de Seguridad Pública, así como paramédicos que nada pudieron hacer por la víctima.

Hasta el momento no se ha dado con el paradero de los responsables de crimen.