Atacan a balazos a subsecretario de Seguridad de Colima; resulta herido

diciembre 9, 2025

El subsecretario de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública de Colima, Heriberto Morentín Ramírez, fue víctima de un ataque armado la mañana de este martes mientras se dirigía a trabajar; la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad informó que el funcionario se encuentra herido, pero estable y bajo atención médica.

Los hechos ocurrieron poco después de las 7:00 horas de este 9 de diciembre, cuando Morentín Ramírez se trasladaba en una pick up blanca por la avenida Ignacio Sandoval, casi al cruce con el Tercer Anillo Periférico, en el norte de la ciudad, cuando fue alcanzado por sus agresores, quienes le dispararon en al menos seis ocasiones.

⇒ Tras la agresión contra el subsecretario de Seguridad, unidades de la Fiscalía General de Colima acudieron al lugar para acordonar el área y comenzar la recopilación de indicios y datos de prueba.

Autoridades integrantes de la Mesa de Coordinación Estatal condenaron enérgicamente el ataque y expresaron su solidaridad con el funcionario y su familia. Asimismo, informaron que ya colaboran de manera coordinada con la Fiscalía General de Colima en las investigaciones para identificar y detener a quienes resulten responsables.

“Reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando por la tranquilidad y la paz para las familias colimenses, así como hacemos un llamado a la ciudadanía a que utilicen las líneas 911 de emergencias y 089 de denuncia anónima para informar de cualquier hecho que pueda poner en riesgo a la población colimense o que pueda ser constitutivo de algún delito”.

El atentado contra el subsecretario de Seguridad de Colima generó una fuerte movilización policial en una de las avenidas más transitadas de la ciudad, sin que hasta el momento se haya informado sobre personas detenidas o un posible móvil del atentado.