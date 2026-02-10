Kenia López Rabadán hizo un llamado a la alcaldesa interina de Tequila para terminar nexos con el crimen organizado

Tras la designación de la alcaldesa interina de Tequila, Jalisco, Lorena Marisol Rodríguez, la panista Kenia López Rabadán pidió a la funcionaria romper los vínculos con el crimen organizado en el municipio, a quien dio el beneficio de la duda sobre su trabajo.

“Esperemos que se rompan esas cadenas que había con la delincuencia. Esperemos que ya no haya extorsión, esperemos que ya no haya amenazas, esperemos que pueda trabajar como servidora pública con la fortaleza de esas palabras, servir al público”, advirtió la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.

A su vez, reafirmó que le da el beneficio de la duda porque la legisladora panista y como feminista, su trabajo también es abrir espacios a las mujeres en espacios de toma de decisiones.

“Esperaré, como panista, como mujer en la política, como feminista, por cierto, porque justamente mucho de mi trabajo ha sido para que las mujeres lleguen a espacios públicos, esperaré a ver su trabajo”, afirmó.

Asimismo, pidió a la alcaldesa interina trabajar por la seguridad de la gente del municipio.

La panista no opinó sobre la decisión del municipio de Tequila de designar Marisol Rodríguez, a pesar de que es señalada como una figura cercana a Diego Rivera, exalcalde del municipio detenido por presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación.