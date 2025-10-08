Veracruz sigue entre entidades con más policías asesinados

octubre 8, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. Veracruz se mantiene entre las entidades de la República Mexicana donde se reportaron policías caídos en el cumplimiento de su deber, en la última semana analizada por la organización Causa en Común.

La violencia en México cobró la vida de al menos siete policías en distintas entidades del país entre el 26 de septiembre y el 2 de octubre, según un registro de la organización Causa en Común.

El balance semanal subraya la grave crisis de seguridad que enfrenta el país y la vulnerabilidad de los cuerpos de seguridad.

Los asesinatos se distribuyen en cinco estados, afectando a elementos de diferentes corporaciones, desde la Guardia Nacional hasta comandantes municipales.

Veracruz fue una de las entidades más afectadas, registrando el asesinato de dos policías. En Omealca, fue localizado el cuerpo desmembrado de un agente de la policía auxiliar. Horas antes, en Yanga, el comandante de la policía municipal fue ejecutado mientras se encontraba en un gimnasio de la localidad.

El comandante de la Policía Municipal de Yanga, identificado como José Luis García Domínguez, alias «Matute», fue asesinado a quemarropa la noche del pasado lunes 29 de septiembre dentro de un gimnasio presuntamente de su propiedad.

Causa en Común emitió estos datos como parte de sus esfuerzos para visibilizar la grave crisis que enfrenta la policía en México, reiterando que la violencia cobra la vida de agentes «cada semana» en el territorio nacional.

Esta ola de homicidios se suma a los altos índices de violencia que han convertido a la profesión policial en una de las más peligrosas del país.