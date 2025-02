Noroña defiende la afiliación de Yunes a Morena

febrero 19, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- El líder del senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, defendió este miércoles la afiliación de Miguel Yunes Márquez a Morena tras las críticas derecha Rocío Nahle y Salomón Jara, gobernadores de Veracruz y Oaxaca, respectivamente.

Fernández Noroña recordó que “Morena es un movimiento muy amplio, que tiene desde la derecha hasta la izquierda, es un gran movimiento y puede siempre generarse polémica por diversos temas, no pasa”.

Dijo que en la bancada “nosotros seguimos pa’ delante, la unidad de la fracción parlamentaria, del grupo parlamentario es muy sólida, y yo creo que la unidad del movimiento también”.

Descartó que la afiliación del ex panista Yunes Márquez vaya a ser factor de división en la bancada mayoritaria y en Morena.

“Al contrario, yo si insistiera que su aportación es evidente, todo un parteaguas el momento en que él decide sumarse al movimiento, sin ese voto no habría salido la reforma que dio cambio a la Constitución para la elección de las personas juzgadoras y las catorce reformas, o sea, es un mérito colectivo, pero su aportación es indiscutible. Yo creo que se debe valorar en sus méritos, yo creo que hay un debate porque cada quien se tiene que hacer cargo de su trayectoria, como dicen por qué llega alguien a Morena ya se purifica, no, cada quien tiene que hacerse cargo de su trayectoria y puede generarse polémica”, aseveró.

Insistió que este hecho causó polémica, pero “no pasa nada”.

⁃ ¿Buscará convencer a la gobernadora (Rocío Nahle?, se le preguntó. ⁃ No, no voy a convencer yo a nadie. A mí me parece que cada quien tiene su punto de vista y santas pascuas, respondió.

Se pronunció porque sean las instancias del partido las que resuelvan este asunto.

“Han llevado el tema ahí, que las instancias resuelvan, ningún problema”, señaló.