Docentes bloquean centro de Xalapa; emitieron 400 cheques con errores para no pagarles, acusan

abril 9, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. Docentes de distintos municipios de Veracruz protestaron y bloquearon el centro de Xalapa para exigir el pago de seguros institucionales que está pendiente desde hace 14 años.

Los quejosos bloquearon la calle Juan de la Luz Enríquez, poco antes de las nueve de la mañana para reclamar a las autoridades estatales que se atienda el problema de los seguros institucionales estatales y federales que no se han pagado a los beneficiarios.

Se trata de profesores e hijos de docentes que viajaron desde Coatzacoalcos, Córdoba, Orizaba y Chalma, pero también de otras entidades como Querétaro y del Estado de México, para alzar la voz frente al Palacio de Gobierno.

De acuerdo con la profesora Rosario Rojas, en octubre de 2024 les emitieron 400 cheques con errores que parecieran ser intencionales, lo que les impidió poder cobrarlos.

“Estamos enojados, sentidos, porque nos tomaron el pelo porque nos mintió el exgobernador Cuitláhuac García Jiménez en octubre de 2024 anunció que se iban a pagar el 12 y 21, se pagaron dos bloques y en el tercer bloque emitieron 400 cheques con errores de dedo, ya sea en el monto, en los apellidos, ese fue el motivo por el que no se le entregara a los compañeros los 400 cheques».

Indicaron que son 800 los docentes afectados pero varios ya fallecieron a la espera de su pago desde el sexenio de Javier Duarte, en 2015.

«El cuarto bloque donde estamos todos los demás, ni siquiera nos llamaron, no se nos avisó hasta el día de hoy. En la SEV se puso un cartel que decía que por el cambio que se venía se iban a suspender los pagos pero que en diciembre se iban a reanudar cosa que no es cierto, mintieron, hemos estado viniendo, hemos actualizado información y hasta la fecha no se ha hecho nada», añadió.

Enfatizó que la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) ha dicho que desconoce donde está el dinero y aunque les dieron fecha para reunirse con la Secretaría de Finanzas y Planeación en marzo, al final la suspendieron.

«Estamos manifestándonos porque el gobierno nos nos da otras opciones que exigir y bloquear la calle porque ya no nos escuchan, nos traen como pelotitas de pin pon y son puras promesas y no nos han cumplido», añadieron.