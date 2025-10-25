Disminuye potencial de lluvias y tormentas

octubre 25, 2025

Xalapa, Ver., sábado 25 de octubre de 2025

*Resumen:* En las próximas 24 a 72 horas se prevén condiciones limitadas para lluvias en nuestra entidad, sin descartar algunos eventos dispersos y ligeros. Los valores de la temperatura máxima con poco cambio o registran un ligero aumento en comparación al día de ayer. El viento dominante será del Noreste, Este y Sureste con velocidades de 20 a 35 km/h y rachas de 45 km/h en la costa. Se recomienda a la población mantener las precauciones pertinentes y atender las indicaciones emitidas por las autoridades de protección civil.

*Condiciones actuales:*

Registros de temperaturas máximas/mínimas y lluvias de las últimas 24 horas disponibles de los Observatorios Meteorológicos de CONAGUA.

—-/—- en Tuxpan

25.5/13.6 en Xalapa.

32.0/23.7 en Boca del Río.

26.1/14.6 en Orizaba.

30.2/—- en Coatzacoalcos.

Lluvias acumuladas (mm) en los observatorios meteorológicos de la CONAGUA: no se registraron lluvias.

Amanece en el estado con cielo despejado a medio nublado. Posibles áreas de nieblas o neblinas en zonas de llanura y costa.

*Sistemas actuales*

* En superficie:* *vaguada* con eje a lo largo del Golfo de California; *vaguada* con eje desde el noroeste de Coahuila hasta el centro del país; *vaguada* con eje sobre Tamaulipas; *onda tropical 39* con eje al sur del centro del centro de Guerrero.

*En niveles medios (500 hPa):* *vaguada* sobre el noroeste, norte y noreste del país; *anticiclón* centrado sobre el norte de Yucatán cubre el resto del territorio nacional.

En niveles altos (200 hPa): *flujo zonal* sobre la mayor parte del país, aloja a corriente en chorro que cruza sobre entidades del norte.

*En los trópicos*:

En el *Pacífico mexicano*: tormenta tropical *Sonia* con centro a más de 1300 km al suroeste de Los Cabos, BCS, se aleja del país.

En el *Atlántico*: tormenta tropical *Melissa* con centro a 260 km al sureste de Kingston, Jamaica, vientos máximos de 110 km/h y movimiento actual al noroeste a 2 km/h. Para más información, consulte el Boletín Tropical.

*Pronóstico nacional*

En las siguientes 24 horas, el potencial para lluvias y tormentas sigue disminuyendo y las máximas se concentrarían en sectores del sur de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, entidades del centro, Oaxaca, Yucatán y Quintana Roo. En relación con las temperaturas máximas, se espera muestre poco cambio en comparación con el día de ayer, esperándose los valores más altos en el sur de Sonora, norte de Sinaloa, noreste de Coahuila, norte y centro de Nuevo León, sectores de Tamaulipas, y entidades de la península de Yucatán. En cuanto a las temperaturas mínimas, también se prevé poco cambio con los valores más bajos en sierras de Chihuahua y Durango, Estado de México, sur de Hidalgo, Tlaxcala y zonas montañosas de Veracruz y Puebla. El viento en el litoral del golfo de México y oeste del mar Caribe será del sur, sureste este y noreste de 20 a 35 con rachas de 50 a 65 km/h sobre las costas del norte de Tamaulipas, norte de Veracruz y de la Península de Yucatán. En el litoral del Pacífico, el viento será del noroeste, oeste, suroeste, sur y sureste, con velocidades de 20 a 35 km/h con rachas de 45 a 60 km/h en costas de la Península de Baja California.

*Pronóstico regional*

*Región Norte (Cuencas del Pánuco al Colipa):* despejado a medio nublado durante el día, los nublados pueden aumentar por la noche y madrugada con probabilidad baja de lluvias. Nieblas o neblinas nocturnas a matutinas. Viento del Este y Sureste de 20 a 35 km/h con rachas de 45 a 55 km/h en la costa. Los valores de la temperatura máxima registran un ligero aumento en comparación al día de ayer; ambiente templado a fresco en la noche y madrugada. Tmax. 33 a 35°C en la Huasteca y 32 a 34 °C en llanuras y costa. Tmín. 21 a 24°C (valores más bajos en montañas).

*Regiones montañosas del centro:* despejado a medio nublado por la mañana, los nublados aumentan por la tarde y noche, con probabilidad baja de lluvias, sin descartar algún evento de intensidad ligera. Nieblas o neblinas vespertinas a matutinas. Viento dominante del Noreste, Este y Sureste de 15 a 25 km/h con rachas de 35 km/h en el valle de Perote. Los valores de la temperatura máxima con poco cambio o registran un ligero aumento en comparación al día de ayer; ambiente fresco a frío durante la noche y madrugada. Tmax/Tmin. 25 a 28°C/12 a 15°C (menores en el valle de Perote).

*Costa y llanura del centro:* despejado a medio nublado durante el día, los nublados aumentan por la noche a madruga, con probabilidad baja de lluvias. Nieblas o neblinas por la madrugada a primeras horas de la mañana. Viento del Este y Sureste de 20 a 35 km/h. Los valores de la temperatura máxima con poco cambio o registran un ligero aumento en comparación al día de ayer; ambiente templado durante la noche y madrugada. Tmax. 31 a 33°C en llanura y de 31 a 33°C en costa. Tmín. 22 a 24°C.

*Región Sur (Cuencas del Papaloapan, Coatzacoalcos y Tonalá, incluyendo Los Tuxtlas):* despejado a medio nublado, los nublados pueden aumentar por la tarde-noche y madrugada con probabilidad baja de lluvias. Nieblas o neblinas vespertinas a matutinas. Viento del Norte y Noreste de 20 a 35 km/h. Los valores de la temperatura máxima con poco cambio o registran un ligero aumento en comparación al día de ayer; ambiente templado durante la noche y madrugada. Tmax. 32 a 34°C en llanuras y de 31 a 33°C en costa. Tmín. 22 a 24°C (menores en la región de los Tuxtlas).

*Oleaje cerca de la costa*

0.5 a 1.0 metros.

*Escenario a siete días*

Los modelos de pronóstico indican que, en los siguientes siete días en el estado de Veracruz, la temperatura media será igual o ligeramente superior que la climatología y la lluvia acumulada superior en sectores de la zona norte y de la zona sur, así como en zonas de llanura y costa de la entidad.