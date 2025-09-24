Diálogos con Trump, lo más complejo en lo que va del sexenio: Sheinbaum

septiembre 24, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum, próxima a cumplir un año en su cargo tras recibir el voto de confianza de 35.9 millones de mexicanos, destacó algunas de las decisiones más importantes que ha enfrentado durante su mandato.

En su #MañaneraDelPueblo, la primera mandataria de la nación fue cuestionada sobre cuál había sido la decisión más compleja que había tomado.

“Más que compleja yo creo que hay decisiones importantes de cómo debes comportarte. Los distintos momentos que tuvimos de negociación con el presidente Trump fueron momentos obviamente de tensión, en donde tienes que tomar decisiones de qué haces, qué actitud tomas frente a una negociación. La decisión de que había un mandato popular para que hubiera reforma al Poder Judicial y que no había vuelta atrás, pues también es una decisión importante”, subrayó.

Sheinbaum concluyó que estos son solo algunos de los temas que se viven en el gobierno, donde cada decisión representa un equilibrio entre la responsabilidad política y el mandato ciudadano.