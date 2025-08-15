Diabetes afectaría la fertilidad en hombres: UNAM

agosto 15, 2025

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- De acuerdo a un estudio que lleva a cabo la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la diabetes puede disminuir las posibilidades de los espermatozoides para fecundar óvulos.

La investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM, María del Carmen Beltrán Nunez y el estudiante de doctorado Hiram Pacheco Castillo buscan identificar proteínas que no funcionen adecuadamente por efectos de la diabetes y que podrían ser blanco de medicamentos para la infertilidad.

Los espermatozoides son las únicas células que actúan fuera del organismo, dijo la investigadora, una vez eyaculados necesitan nadar por el tracto genital femenino para llegar hasta donde está el óvulo, y en el viaje interactúan con diferentes células que ocasionan que experimenten transformaciones de temperatura, pH, calcio y de varios iones, entre otros.

“En cada uno de estos procesos participan proteínas. Nosotros intentamos conocer cuáles de ellas están alteradas. Aislamos unos micro dominios de membrana conocidos como balsas lipídicas y vemos cómo la expresión de algunas proteínas en los micro dominios de membrana cambia, debido a la inducción de la diabetes”.

Por su parte, el estudiante de doctorado, Hiram Pacheco explicó que los especímenes de laboratorio presentan un cuadro clínico similar al de los humanos. Se les induce la diabetes químicamente y pueden evaluar cuando desarrollan la hiperglucemia, así como su efecto en los espermatozoides.

Ahí descubrieron que la enfermedad modifica el porcentaje de espermatozoides que presentan una alteración en la motilidad, particularmente en la hiperactivación, que es un nado vigoroso el cual les permite llegar al óvulo.

Los especímenes diabéticos no experimentan este evento, lo que nos da un indicio de que probablemente la disminución en la tasa de éxito de fecundación puede deberse a su incapacidad de hiperactivación, refirió.