Un país que lee cuenta con mejores herramientas para diseñar su futuro

febrero 23, 2026

Un país que lee, cuenta con más y mejores herramientas para discernir su pasado, cuestionar su presente y diseñar su futuro, aseguró el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, al inaugurar junto con la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Clara Brugada Molina, la edición 47 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería (FIL Minería).

“La lectura tiene una doble dimensión: es un bien cultural que requiere políticas públicas sólidas y es, en paralelo, una capacidad que incide indudablemente en la movilidad social, la productividad y la calidad de la deliberación pública”, aseveró el Rector.

En tanto, Brugada Molina destacó que la literatura y la política transformadora nacen del mismo aliento: del gesto profundamente humano de imaginar que puede haber otra realidad. “Al leer descubrimos que la realidad no es la única posibilidad, y que existen otras vidas, otros destinos y otras formas de organizar el dolor y también la esperanza. Quienes imaginan otros mundos, empiezan a luchar por ellos”.

Llamó a las y los jóvenes e intelectuales a pensar y luchar por un planeta diferente; a participar como ciudadanos y no permanecer en silencio frente a la barbarie y la sinrazón de un contexto internacional caótico, desigual y violento.

Al dar la bienvenida al estado de Sonora, entidad invitada especial de esta edición, el Rector expuso que esta cita con los libros, la reflexión y el intercambio nos recuerda que “el desarrollo económico y social no puede entenderse sin una cultura activa, ni sin una ciudadanía que se nutre del conocimiento y de la lectura”.

Acompañado por Froylán Gámez Gamboa, secretario de Educación y Cultura de Sonora, recordó que de acuerdo con el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, en 2024 el 27.3 % de la población de 15 años y más –que representa poco más de 27 millones de personas– se encontraba en situación de rezago educativo. De ellas, alrededor de 4.1 millones no sabían leer ni escribir, lo que evidencia que la lectura está vinculada con las condiciones básicas de escolaridad.

En este contexto, el Rector refrendó la irrenunciable misión formativa de la Universidad y el papel trascendental que lugares como la FIL Minería desempeñan en la construcción de la vida social y cultural de la nación para extender el contacto con la lectura, a fin de que refuerce el pensamiento crítico y los valores democráticos, especialmente entre quienes enfrentan escenarios más vulnerables.

“Leer también despierta sensibilidades, fomenta la empatía y permite reconocer otras perspectivas y voces. En sociedades atravesadas por diversas violencias, injusticias y formas de fragmentación, el libro sigue siendo un espacio para pensar y actuar en común”, señaló.

Rememoró que esta fiesta literaria ocupa un sitio indiscutible en el horizonte cultural de la Ciudad de México, y demuestra que la Universidad de la nación sostiene con mayor fuerza y convicción que la educación pública y autónoma, la ciencia, las artes y las humanidades son pilares imprescindibles para el progreso nacional.

Además, deseó éxito a la nueva directora de la Feria, Mercedes Alvarado Miranda, quien estuvo en la inauguración, y reconoció el liderazgo de su anterior titular, Fernando Macotela.

En su oportunidad, Froylán Gámez agradeció la invitación a su estado, que intervendrá con más de 80 presentaciones editoriales y actividades para conmemorar los 100 años del natalicio de la escritora Armida de la Vara, entre otros.

Afirmó que el gobierno estatal entiende que “formar lectores es formar ciudadanía, y en un momento en el que la información circula con velocidad inédita y la superficialidad compite con la reflexión, el libro conserva una cualidad indiscutible de profundidad, rigor y memoria”.

Previamente, el director de la Facultad de Ingeniería, José Antonio Hernández Espriú, dio la bienvenida a la FIL Minería. Comentó que este año se conmemorará a grandes figuras como Jaime Sabines y Miguel León-Portilla y se renovará la oferta editorial cultural a fin de acercarse a otros públicos lectores más jóvenes. Fil Minería, agregó, albergará más de mil 200 eventos, cerca de mil presentaciones editoriales y la participación de 550 sellos editoriales.

También agradeció a Fernando Macotela, quien durante 25 años encabezó esta fiesta literaria que se consolidó como un espacio plural, incluyente y abierto a todas las corrientes del pensamiento y el mundo editorial.

De la nueva directora, Mercedes Alvarado, resaltó su amplia experiencia como gestora cultural, y que ha permeado ya en la oferta de esta edición de la Feria.

En la inauguración estuvieron: la secretaria general de la UNAM, Patricia Dávila Aranda, y el director de Vinculación y Extensión de la Universidad de Sonora, Joel Enrique Espejel Blanco. Además, el presidente del Consejo Directivo de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, Diego Echeverría Cepeda; el secretario General Ejecutivo de la ANUIES, Luis Armando González Placencia; el rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana, Gustavo Pacheco López, y diversas autoridades de la UNAM.