Elección de Rosaura Ruiz en la UNAM es autónoma: Sheinbaum

febrero 13, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la designación de Rosaura Martínez Ruiz como integrante de la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México es un proceso estrictamente autónomo de la institución y no una decisión influida por el gobierno federal.

Cuestionada sobre el tema, la mandataria señaló que apenas tuvo conocimiento del nombramiento y recalcó que se trata de una determinación que corresponde exclusivamente a los órganos internos de la UNAM.

“No sabía, apenas es noticia para mí”, expresó, al tiempo que aclaró que este asunto no guarda relación con decisiones del Ejecutivo ni con otros temas de política pública.

Sheinbaum explicó que la UNAM cuenta con un esquema de gobierno propio, definido por su carácter autónomo, en el cual el Consejo Universitario es la máxima autoridad.

Detalló que dicho consejo está integrado por representantes de estudiantes y profesores, quienes son electos mediante voto directo de sus respectivas comunidades, así como por directores de escuelas y facultades.

Precisó que es el Consejo Universitario el que elige a la Junta de Gobierno, órgano encargado de nombrar a directores, directoras y a la persona titular de la Rectoría.

“No es que sea un dedazo de alguien”, enfatizó la presidenta, al subrayar que el procedimiento responde a normas internas y a la vida institucional de la universidad.

En ese sentido, recordó que durante muchos años se ha debatido la necesidad de democratizar distintos procesos universitarios, pero insistió en que cualquier cambio corresponde exclusivamente a la comunidad universitaria y debe resolverse dentro de los márgenes de su autonomía.

La mandataria evitó pronunciarse sobre posibles señalamientos de conflicto de interés derivados de que Rosaura Martínez Ruiz sea hija de Rosaura Ruiz, actual secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, y reiteró que el gobierno federal no interviene en las decisiones internas de la UNAM.