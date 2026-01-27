UNAM escala posiciones en ranking mundial

enero 26, 2026

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) mejoró su desempeño en el World University Rankings by Subject 2026, que publica el Times Higher Education (THE), lo que la consolida como la institución líder del país y una de las de mayor prestigio internacional.

En un comunicado, la UNAM indicó que, en esta edición, registró mejora sustancial en diversas disciplinas, particularmente en Derecho, Ciencias de la Vida, así como en Artes y Humanidades. Estos avances consolidan su compromiso en la formación profesional de los jóvenes en México.

⇒ El análisis comparativo del ranking revela que, de las 11 áreas temáticas evaluadas, la UNAM ascendió en cinco de ellas, mientras que en las seis restantes mantuvo la sólida ubicación obtenida el año anterior.

El repunte más notable se observa en el ámbito de Derecho, donde la Universidad Nacional saltó del rango 201-250 para posicionarse en el bloque 101-125. Un adelanto similar ocurrió en Artes y Humanidades, disciplina que escaló del 176-200 que obtuvo en 2025 al 101-125 en 2026.

“Este progreso posiciona a la UNAM dentro de la élite académica regional, compartiendo el liderazgo con las universidades más prestigiosas de Brasil y Chile, y ratificando su calidad educativa frente a un entorno mundial de creciente exigencia”, resaltó la Máxima Casa de Estudios del país.

Asimismo, la UNAM registró avances significativos en otros campos del saber, destacando Estudios de Educación, que subió al rango 176–200; Ciencias Sociales, que se ubicó en el bloque 251–300; y Ciencias de la Vida, disciplina que logró situarse hacia el 401–500.

Mientras que en las áreas de alta complejidad técnica como Ingeniería, Ciencias de la Computación, Medicina y Psicología mantuvieron posiciones estables, lo que demuestra la consistencia de sus programas académicos.

“Con estos resultados, la Universidad Nacional reafirma su compromiso de evolucionar para consolidar la formación de egresadas y egresados con una profunda visión humanista y un sólido compromiso social; profesionales de excelencia listos para integrarse con éxito al mercado laboral global y contribuir con orgullo a la construcción de una mejor nación”.