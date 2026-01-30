Baja California cierra 2025 con la cifra más baja de inseguridad: SESNSP

enero 30, 2026

Carlos Guzmán | Enviado, Tijuana.– Baja California cerró 2025 con las cifras más bajas de homicidio doloso y delitos de alto impacto de los últimos ocho años, de acuerdo con el reporte de incidencia delictiva presentado por Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Durante la presentación, Figueroa destacó que los datos corresponden al último mes completo del año, diciembre de 2025, y muestran una tendencia sostenida a la baja desde septiembre de 2024, inicio de la administración federal encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con las cifras oficiales, el promedio diario de homicidios dolosos en Baja California se redujo 42 por ciento al comparar septiembre de 2024 con diciembre de 2025, al pasar de 7.13 a 4.13 homicidios diarios.

Asimismo, al analizar el comportamiento anual de este delito entre 2018 y 2025, el estado registró en 2025 un promedio diario de 4.7 homicidios, lo que representa una disminución de 28 por ciento respecto a 2024, cuando el promedio fue de 6.5.

“2025 es el año con el promedio diario más bajo de víctimas de homicidio doloso de los últimos ocho años”, subrayó la funcionaria federal.

La tendencia descendente también se reflejó en los delitos de alto impacto. Entre septiembre de 2024 y diciembre de 2025, el promedio diario pasó de 10.43 a 6.48 delitos, lo que significa una reducción de 38 por ciento.

En el comparativo anual, Baja California pasó de 26 delitos de alto impacto diarios en 2024 a 17.6 en 2025, una disminución de 32 por ciento, consolidando nuevamente a 2025 como el año con menor incidencia en este rubro desde 2018.

Caídas significativas por tipo de delito

El desglose por delito muestra reducciones generalizadas:

• Robo a transeúnte con violencia: –44.7 %

• Robo a negocio con violencia: –40.2 %

• Lesiones dolosas por disparo de arma de fuego: –36.3 %

• Robo a transportista con violencia: –20 %

• Robo a casa habitación con violencia: –20.9 %

• Feminicidio: –10.5 %

• Extorsión: –9.2 %

En el caso del secuestro, Baja California registró cero casos tanto en 2024 como en 2025, sin variación en el periodo.