Sheinbaum acusa a algunos medios de fomentar percepción de inseguridad alejada de la realidad

octubre 8, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum afirmó que la percepción de inseguridad en México no siempre refleja un aumento real en los delitos, y señaló que parte de esa sensación está influida por algunos medios de comunicación y las redes sociales.

“La percepción tiene que ver con muchas aristas, muchos temas. Lo primero que nosotros tenemos que estar seguros es que la población no dice que se siente insegura por algún incremento de delitos, sino por campañas o por la forma en que se comunican los hechos”, explicó la mandataria.

Sheinbaum destacó que, en general, los homicidios dolosos han disminuido significativamente.

Sin embargo, advirtió que delitos como la extorsión, particularmente la telefónica, pueden generar miedo en ciertos estados, aun cuando no siempre se traduzcan en un fraude económico.

Esto, subrayó, contribuye a la percepción de inseguridad sin reflejar un aumento real de los delitos.

La presidenta criticó que algunos medios de comunicación tradicionales engrandecen permanentemente los temas de violencia y la “nota roja”, muchas veces no solo para informar, sino para crear la impresión de que la inseguridad está fuera de control.

“Entonces, sí tiene que ver también con el tipo de comunicación que establecen los medios tradicionales, en particular en algunos canales”, dijo.

¿Muchos de esos que firmaron aquel pacto de silencio en tiempos de Calderón y García Luna?

Muchos de ellos que firmaron el pacto de silencio, y que su interés no es informar a la población de que hubo un delito, que (2:46) hubo un problema, sino generar un ambiente de que hay inseguridad en el país.

Además, Sheinbaum alertó sobre el papel de las redes sociales y las noticias falsas, donde, aseguró, hay quienes pagan para generar información que no corresponde con la realidad, amplificando la sensación de peligro entre la población.

A pesar de esto, la presidenta señaló que la ciudadanía reconoce los avances en seguridad. “Aunque haya delitos que generen una circunstancia particular de inseguridad, la gente reconoce que hemos avanzado y que las encuestas lo reflejan”, puntualizó.

Finalmente, Sheinbaum reafirmó el compromiso del gobierno de trabajar todos los días para garantizar paz y seguridad, más allá de las campañas mediáticas o la información distorsionada que circula en redes sociales, confiando en que la colaboración con el nuevo Poder Judicial contribuirá a consolidar estos avances.