Bloqueos carreteros tras versiones de presunto abatimiento de «El Mencho»

febrero 22, 2026

Redacción. Xalapa, Ver.- En los últimos minutos han circulado dos versiones que involucran al líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes «El Mencho», sin que hasta el momento las autoridades federales confirmen su presunto abatimiento o detención en un operativo.

La Jornada afirmó esta mañana que fuentes federales no mencionadas habrían confirmado que el narcotraficante habría sido abatido, o que generó narcobloqueos en distintos puntos del país incluida la zona de las Altas Montañas en Veracruz.

En la entidad se reportan vehículos incendiados bloqueando carreteras en la zona de Álamo en el norte veracruzano, Nogales, Fortín, Códroba y Orizaba en las Altas Montañas. Además se registran casos similares en Jalisco, Michoacán, Colima y Guanajuato.