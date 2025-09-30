Detienen a “Chuki”, piloto aviador del Cártel de Sinaloa

septiembre 30, 2025

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó la detención de Juan Pablo “N”, alias “Chuki”, piloto aviador del Cártel de Sinaloa, en Badiraguato, Sinaloa.

“Chuki” trabajaba para la facción de Los Chapitos y contaba con una orden de aprehensión por delincuencia organizada en tráfico de armas, de acuerdo con la SSPC.

La captura se realizó tras investigaciones y recorridos de vigilancia en la localidad de Surutato. Las fuerzas federales corroboraron su identidad y cumplimentaron la orden de aprehensión.

Participaron elementos de la SSPC, Defensa, Marina, Fiscalía General de la República y Guardia Nacional. A “Chuki” se le informaron sus derechos y quedó a disposición de la autoridad que determinará su situación legal.

La detención busca debilitar la estructura del Cártel de Sinaloa, que desde septiembre de 2024 enfrenta una violencia intensa por conflictos internos, especialmente entre Los Chapitos y Los Mayos.