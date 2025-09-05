Rescatan a dos agentes de la SSPC secuestrados en Michoacán

septiembre 5, 2025

Dos agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) secuestrados en Álvaro Obregón, Michoacán, fueron rescatados con vida gracias a la intervención del Ejército, Guardia Nacional y autoridades estatales.

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, informó sobre el rescate a través de su cuenta de X, donde agradeció el apoyo de las fuerzas federales y locales. Reconoció la valentía y servicio de sus compañeros de investigación.

Además, destacó que ambos agentes fueron encontrados con vida y afirmó que se encuentran a salvo. En el operativo también se liberó a una víctima más y se logró la detención de tres presuntos responsables.

De acuerdo con García Harfuch, los agentes realizaban labores de investigación cuando fueron privados de su libertad. No se reportaron lesiones graves tras el rescate.

Por último, agradeció la colaboración de la Secretaría de la Defensa, la Guardia Nacional y las autoridades estatales de Michoacán por su apoyo durante la intervención.