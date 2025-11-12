SSPC desmantela red de 13 casinos por presunto lavado de dinero

noviembre 12, 2025

Carlos Guzman | Corresponsal CDMX.- La procuradora fiscal de la Federación (PFF), Grisel Galeano, explicó este miércoles el mecanismo mediante el cual operaban 13 casinos y plataformas de juego recientemente suspendidos por su presunta participación en actividades de lavado de dinero.

Galeano detalló que se trataba de un esquema sofisticado de triangulación de recursos que utilizaba identidades robadas o prestadas, principalmente de jóvenes, trabajadores, amas de casa y jubilados, para simular apuestas millonarias y transferir dinero de origen ilícito al extranjero.

“El casino utiliza a personas físicas, muchas veces con engaños o mediante robo de identidad. Se trata sobre todo de jóvenes, estudiantes, trabajadores, amas de casa o jubilados, personas que no ganan ni manejan grandes cantidades de dinero”, señaló la procuradora.

Así operaba la red

1. Robo o suplantación de identidad. Los responsables obtenían o falsificaban datos personales y bancarios de ciudadanos comunes, en algunos casos mediante fraudes o promesas falsas de empleo. 2. Emisión de tarjetas o códigos prepagados. A los nombres de esas personas se les asociaban tarjetas con fondos de procedencia desconocida, que podían utilizarse para realizar apuestas en casinos físicos o digitales. 3. Simulación de apuestas. Las cuentas falsas o suplantadas realizaban movimientos de juego que el sistema del casino registraba como “apuestas ganadoras” por montos millonarios, aunque las víctimas nunca recibían ese dinero. 4. Transferencias al extranjero. Los supuestos premios eran transferidos de inmediato a cuentas en el extranjero, principalmente en paraísos fiscales, donde el dinero era blanqueado y posteriormente reintegrado a México bajo apariencia legal. 5. Reingreso de fondos. Al regresar al país, el dinero se declaraba como ganancias legítimas de juegos o como ingresos empresariales, completando así el ciclo del lavado.

“Ese proceso se repitió cientos o miles de veces en diferentes casinos y plataformas digitales. Cada operación parecía normal, pero en conjunto formaban un mecanismo sistemático para burlar la ley y lavar dinero”, explicó Galeano.

Colaboración internacional

La procuradora destacó que México no actuó solo, ya que la investigación contó con apoyo de autoridades internacionales, especialmente de Estados Unidos, quienes identificaron coincidencias entre las operaciones detectadas en territorio mexicano y redes similares en otros países.

En algunos casos, las personas cuyos nombres fueron utilizados sí recibieron pequeñas cantidades de dinero en sus cuentas, pero eran instruidas para reenviarlo o usarlo en nuevas operaciones, lo que les hacía partícipes involuntarios del esquema.

“Es importante destacar que muchos de las y los jóvenes, mujeres, hombres o adultos mayores que fueron usados en estos esquemas no sabían lo que ocurría”, subrayó Galeano.